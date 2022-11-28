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У Барабанова «минус 4» в матче с «Ванкувером» – худший показатель в «Сан-Хосе». Он продлил до 4 серию игр с очками

У Барабанова «минус 4» в матче с «Ванкувером» – худший показатель в «Сан-Хосе». Он продлил до 4 серию игр с очками

Александр Барабанов сделал передачу в матче с «Ванкувером», доведя до 4 серию игр с очками. Форвард «Сан-Хосе» принял участие в одной из шайб своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (3:4 ОТ).

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