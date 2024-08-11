По словам генерала Алаудинова, боевые действия в Курской области являются решающим сражением

Командир спецподразделения "Ахмат" и заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что боевые действия в Курской области являются решающим моментом в ходе специальной военной операции против Украины.
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