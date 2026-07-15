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Аргументы и Факты

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Памфилова: регистрация кандидатов в депутаты Госдумы продлится до 5 августа

Памфилова: регистрация кандидатов в депутаты Госдумы продлится до 5 августа

Период подачи документов для регистрации кандидатов на выборы в Государственную думу Российской Федерации завершится в начале августа, объявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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