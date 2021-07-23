Запад призвал «Талибан» прекратить наступление в Афганистане

Страны Запада обеспокоены обострением ситуации в Афганистане и призывают движение «Талибан» (запрещено в РФ) прекратить вооруженное наступление, говорится в распространенном 23 июля совместном заявлении США, государств — членов Евросоюза и НАТО.
Страны Запада обеспокоены обострением ситуации в Афганистане и призывают движение «Талибан» (запрещено в РФ) прекратить вооруженное наступление, говорится в распространенном 23 июля совместном заявлении США, государств — членов Евросоюза и НАТО.
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