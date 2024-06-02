Mash: зрители турнира UFC 302 в Ньюарке скандировали оскорбления в адрес Байдена

Зрители турнира по смешанным единоборствам UFC 302, который проходил в ночь на 2 июня в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси, скандировали во время боя оскорбительную кричалку в адрес президента США Джо Байдена.
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