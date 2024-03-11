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Россия получила $56 млрд на переориентации поставок углеводородов

Россия получила $56 млрд на переориентации поставок углеводородов

В прошлом году Россия заработала на поставках нефти, угля и газа в несколько дружественных стран почти $187 млрд, это на $56 млрд больше, чем было в среднем экспортировано в европейские страны до введения антироссийских санкций.

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