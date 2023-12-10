В США заявили о рекордном сокращении запасов нефти

В США заявили о сокращении запасов нефти до 30-летнего минимума Павел Зубов Charlie Riedel/AP Президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт заявил телеканалу Fox News, что стратегический запас нефти в Соединенных Штатах упал до минимального уровня впервые за 30 лет.
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