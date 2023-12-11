Страны ЕС призывают Сунака вести себя как Черчилль

REUTERS/Peter Nicholls Главы европейских стран призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как премьер времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль, чтобы восстановить лидерство страны в западной поддержке Украины.
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