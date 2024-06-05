В Штатах хотят «потопить» конгрессвумен, нападавшую на Ермака и отказавшую в помощи Украине

Американское издание Politico посвятила один из своих материалов проблемам конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, получившей известность на исторической родине пиар-атакам на главного администратора Владимира Зеленского Андрея Ермака и лоббированием его отставки с Банковой.