Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Штатах хотят «потопить» конгрессвумен, нападавшую на Ермака и отказавшую в помощи Украине

В Штатах хотят «потопить» конгрессвумен, нападавшую на Ермака и отказавшую в помощи Украине

Американское издание Politico посвятила один из своих материалов проблемам конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, получившей известность на исторической родине пиар-атакам на главного администратора Владимира Зеленского Андрея Ермака и лоббированием его отставки с Банковой.

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