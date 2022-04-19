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Подколзин набрал 1+1 в матче с «Далласом», сыграв 18:44 – личный рекорд в НХЛ. У него 6 очков в 3 последних играх

Василий Подколзин набрал 1+1 в матче с «Далласом», у него 6 очков в 3 последних играх. 20-летний россиянин помог «Ванкуверу» справиться со «Старс» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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