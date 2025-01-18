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В МВД напомнили о замене водительских прав

А тем временем в МВД напомнили о замене водительских прав. Согласно заявлению ведомства, россиянам необходимо заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

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