А тем временем в МВД напомнили о замене водительских прав. Согласно заявлению ведомства, россиянам необходимо заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.
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