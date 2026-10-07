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Царьград

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Прокуратура Москвы выяснила причастность 42-летнего к убийству 2006 года

Прокуратура Москвы выяснила причастность 42-летнего к убийству 2006 года

Прокуратура Москвы раскрыла жестокое убийство, совершенное в 2006 году на юго-западе столицы. 42-летний мужчина изнасиловал и убил знакомую, а затем вместе с сообщником расчленил тело.

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