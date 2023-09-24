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Кристиан Хорнер о титуле: «Потрясающий год для «Ред Булл»

Первое место Макса Ферстаппена на Гран-при Японии позволило австрийцам досрочно забрать Кубок конструкторов 2023 года, несмотря на сход Серхио Переса.

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