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Царьград

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Мобилизация близко? Украинцы начали вывозить из страны дочерей

Мобилизация близко? Украинцы начали вывозить из страны дочерей

Директор одной из дистанционных школ рассказал, что украинцы вывозят из страны дочерей. Разговоры в правительстве и Верховной раде подталкивают к мысли: мобилизация женщин близко?О мобилизации женщин на Украине говорят давно.

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