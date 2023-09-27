Здравствуйте, Морена. Прочитала у вас пост о 40-летней девушке. Мне тоже 40 лет, но выгляжу очень молодо (на 30).
Появилось чувство вины, что я потеряла девственность, и теперь у меня нет права планировать семью с
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А ТОМУ ЛИ Я ДАЛАСЯ....
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12 час.
Я
Яна
Если на это посмотреть с другой стороны, то в процессе жизни не будет возможности сравнивать. И естественно, не будет соблазнов, особенно,когда кто-то из партнёров ориентирован в большей степени на секс, чем взаимоотношения.
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12 час.
Samarium
О последствиях всего этого следовало бы думать ДО того как....Сейчас следует успокоиться и жить дальше....тем более, что современное общество относится к этому более, чем лояльно и некоторые девочки теряют свою девственность еще в средней школе....
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12 час.
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