Появилось чувство вины, что я потеряла девственность, и теперь у меня нет права планировать семью с

ВМ Владимир Моргунов А ТОМУ ЛИ Я ДАЛАСЯ....

Я Яна Если на это посмотреть с другой стороны, то в процессе жизни не будет возможности сравнивать. И естественно, не будет соблазнов, особенно,когда кто-то из партнёров ориентирован в большей степени на секс, чем взаимоотношения.