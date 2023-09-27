Моя семья. Счас...
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  • Samarium
    О последствиях всего этого следовало бы думать ДО того как....Сейчас следует успокоиться и жить дальше....тем более, ...Появилось чувство...
  • Яна
    Если на это посмотреть  с другой стороны, то в процессе жизни не будет возможности сравнивать. И естественно, не буде...Появилось чувство...
  • Владимир Моргунов
    А ТОМУ ЛИ Я ДАЛАСЯ....Появилось чувство...

Появилось чувство вины, что я потеряла девственность, и теперь у меня нет права планировать семью с

Появилось чувство вины, что я потеряла девственность, и теперь у меня нет права планировать семью с

Здравствуйте, Морена. Прочитала у вас пост о 40-летней девушке. Мне тоже 40 лет, но выгляжу очень молодо (на 30).

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А ТОМУ ЛИ Я ДАЛАСЯ....
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12 час.
Я
Яна
Если на это посмотреть  с другой стороны, то в процессе жизни не будет возможности сравнивать. И естественно, не будет соблазнов, особенно,когда кто-то из партнёров ориентирован в большей степени на секс, чем взаимоотношения.
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12 час.
Samarium
О последствиях всего этого следовало бы думать ДО того как....Сейчас следует успокоиться и жить дальше....тем более, что современное общество относится к этому более, чем лояльно и  некоторые девочки теряют свою девственность еще в средней школе....
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12 час.

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