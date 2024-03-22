ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ Силовое обеспечение нефтедоллара: уже не помогает Несмотря на жёсткий прессинг на несогласных, монополия "американца" на мировых рынках черного золота шатается Как я уже писал, в 1974-75 гг.
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