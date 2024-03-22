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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Галина Друзина
    Я думаю, что хватит уже завозить мигрантов и лишать гражданства тех, кто хоть мало мальски нарушил наш закон, с депор...Зачем мигрантам р...
  • Antanas
    👍👍👍👍👍.Русские такие Шур...
  • Виктор Александров
    Что за "штучка" Голикова,, давно известно, а вот относительно Мишустина я полагал, что он умнее ... Ошибся, однако.Памятка мигранту

Силовое обеспечение нефтедоллара: уже не помогает

Силовое обеспечение нефтедоллара: уже не помогает

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ   Силовое обеспечение нефтедоллара: уже не помогает Несмотря на жёсткий прессинг на несогласных, монополия "американца" на мировых рынках черного золота шатается   Как я уже писал, в 1974-75 гг.

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