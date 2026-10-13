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Россия-Китай

Борис Титов: Россия предлагает Китаю более активно инвестировать в объекты турбизнеса на нашей территории

Борис Титов: Россия предлагает Китаю более активно инвестировать в объекты турбизнеса на нашей территории

Об этом специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов сообщил по итогам встречи делегации РККДМР с руководством китайской государственной туристической компании Beijing Tourism Group в Пекине.

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