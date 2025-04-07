Украинский лидер Владимир Зеленский глубоко разочаровал своими действиями. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, его слова привели в эфире телеканала Trwam.
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