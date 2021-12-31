Оргигинал публикации — В Лондоне гвардеец во время марша прошелся по ребенку, который не успел отойти с его пути (видео)В Лондоне военнослужащий гвардии Колдстрима во время марша столкнулся с ребенком, который встал на его путь и упал ему под ноги.