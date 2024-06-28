«Шапочки из фольги» становятся модным трендом в Британии

Модная певица из Великобритании включила «шапочки из фольги» в свою коллекцию одежды. Как передает корреспондент РИА «Новый День», панамы из фольги предлагает ценителям бренд британской певицы тамильского происхождения M.
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