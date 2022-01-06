Berg PRESS

430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч Иванов
    представители старшего жуза, после того как в банках сша заморожены их активы на более 20 млрд. долларов стали зависи...Политолог Орешкин...
  • Ирина Богданова
    Разве не понятно, что один в поле не воин:(  американцы хотят захватить все богатства бывшего ссср, а народы им мешаю...Провластное турец...
  • Ирина Богданова
    Надо было в Грузию зайти и сейчас бы было бы все спокойно :)!!!Саакашвили: Ситуа...

Стратегические вооружения новых классов для ВМФ России

Стратегические вооружения новых классов для ВМФ России

Носитель аппарата "Посейдон" в демонстрационном ролике. Эту роль вскоре возьмут на себя "Белгород" и "Хабаровск" В настоящее время в рамках общего развития стратегических ядерных сил ведется разработка целого ряда новых проектов разного рода.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх