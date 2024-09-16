Из Калужской области принудительно выдворили 26 нелегальных мигрантов

За переделы страны из Калужской области выдворили 26 нелегальных мигрантов, которые ранее приехали в наш регион на заработкиЗа переделы страны из Калужской области выдворили 26 нелегальных мигрантов, которые ранее приехали в наш регион на заработки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)