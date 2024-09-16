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Калужские новости

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Из Калужской области принудительно выдворили 26 нелегальных мигрантов

Из Калужской области принудительно выдворили 26 нелегальных мигрантов

За переделы страны из Калужской области выдворили 26 нелегальных мигрантов, которые ранее приехали в наш регион на заработкиЗа переделы страны из Калужской области выдворили 26 нелегальных мигрантов, которые ранее приехали в наш регион на заработки.

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