Насчет форума Россия-Африка очень много едких комментариев поступает, дескать, никто не приехал, зачем собрали, никаких прорывных решений нет и т.
"Мощный удар по Западу". Путин уводит за собой Африку – долгожданные решения саммита
Комментарии
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Михаил Васильев
Только не с нашим попом!
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7 час.
Роман В
Как все радужно у автора. Всех уже "переиграли", всех за собой "увели". Состоялась, пока что, обычна говорильня и обмен любезностями. Во что это выльется, и выльется ли, еще неизвестно. А наши ярые обожатели всех и любых кремлевских затей, уже орут "гоп!", еще даже не подпрыгнув. Помнится, эти же обожатели "писались в потолок" от восторгов, по поводу сделки с "мистралями", чем все закончилось, и в какое место, эти обожатели, засунули свои лизоблюдные языки, думаю, говорить не стоит. И таких примеров можно привести не один десяток. Еще пока ни одна международная инициатива кремлевских любителе многоходовок, ничем путним, для России и народа, не закончилась. Так что хватит визжать и хрюкать от неудержимых верноподданических восторов, господа путилизы, а то зализали уже всего.
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6 час.
М
Мария
Казахстан не отменяет Африку. Африка = это четверть населения земли, это 55 голосов в ООН! Пока что за нас там голосует меньше половины. Африка это рынок сбыта для оружия, камазов, уазов. А ещё в Африке залежи урана, бокситов, редкоземельных металлов.
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40 мин.
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