Медвежий угол

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"Мощный удар по Западу". Путин уводит за собой Африку – долгожданные решения саммита

"Мощный удар по Западу". Путин уводит за собой Африку – долгожданные решения саммита

Насчет форума Россия-Африка очень много едких комментариев поступает, дескать, никто не приехал, зачем собрали, никаких прорывных решений нет и т.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Только не с нашим попом!
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7 час.
Роман В
Как все радужно у автора. Всех уже &quot;переиграли&quot;, всех за собой &quot;увели&quot;. Состоялась, пока что, обычна говорильня и обмен любезностями. Во что это выльется, и выльется ли, еще неизвестно. А наши ярые обожатели всех и любых кремлевских затей, уже орут &quot;гоп!&quot;, еще даже не подпрыгнув. Помнится, эти же обожатели &quot;писались в потолок&quot; от восторгов, по поводу сделки с &quot;мистралями&quot;, чем все закончилось, и в какое место, эти обожатели, засунули свои лизоблюдные языки, думаю, говорить не стоит. И таких примеров можно привести не один десяток. Еще пока ни одна международная инициатива кремлевских любителе многоходовок, ничем путним, для России и народа, не закончилась. Так что хватит визжать и хрюкать от неудержимых верноподданических восторов, господа путилизы, а то зализали уже всего.
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6 час.
М
Мария
Казахстан не отменяет Африку. Африка = это четверть населения земли, это 55 голосов в ООН! Пока что за нас там голосует меньше половины. Африка это рынок сбыта для оружия, камазов, уазов. А ещё в Африке залежи  урана, бокситов, редкоземельных металлов.
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40 мин.

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