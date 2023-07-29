"Мощный удар по Западу". Путин уводит за собой Африку – долгожданные решения саммита

Роман В

Как все радужно у автора. Всех уже "переиграли", всех за собой "увели". Состоялась, пока что, обычна говорильня и обмен любезностями. Во что это выльется, и выльется ли, еще неизвестно. А наши ярые обожатели всех и любых кремлевских затей, уже орут "гоп!", еще даже не подпрыгнув. Помнится, эти же обожатели "писались в потолок" от восторгов, по поводу сделки с "мистралями", чем все закончилось, и в какое место, эти обожатели, засунули свои лизоблюдные языки, думаю, говорить не стоит. И таких примеров можно привести не один десяток. Еще пока ни одна международная инициатива кремлевских любителе многоходовок, ничем путним, для России и народа, не закончилась. Так что хватит визжать и хрюкать от неудержимых верноподданических восторов, господа путилизы, а то зализали уже всего.