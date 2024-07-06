Мошенники изобрели новый способ обмана

Мошенники используют новую схему, чтобы обмануть пожилых людей. Они звонят им, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР), и сообщают, что якобы обнаружен неучтенный трудовой стаж, который может значительно увеличить размер пенсии, рассказали в пресс-службе Отделения Чита Банка России.