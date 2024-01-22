Магнитная буря накроет Землю 23 января

Во вторник 23 января на Земле ожидается магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце. Об этом сообщили астрономы из Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
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