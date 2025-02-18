Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдет 56 бронемашин MRAP, ракета для системы средней дальности IRIS-T SLM, ракета для системы малой дальности IRIS-T SLS, 300 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) HF-1, следует из списка предоставляемой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), который опубликован 17 февраля на сайте правительства ФРГ.