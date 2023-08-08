Закон и ПорядокПолитикаПодписаться«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»5 августа израильтянка Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВМВладимир МоргуновТакие не уходят ИХ ВЫВОДЯТ !!! Будем посмотреть. Посидит еще, скорее всего. НАС НЕ СПРОСЯТ 11Ответить14 час.Александр РожковНеужели саму нарусову победим? Интересна, а скока у нас еще таких нарусовых?Ответить5 час.
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