Закон и Порядок

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«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»

«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»

5 августа израильтянка Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Такие не уходят ИХ ВЫВОДЯТ !!! Будем посмотреть. Посидит еще, скорее всего. НАС НЕ СПРОСЯТ 11
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14 час.
Александр Рожков
Неужели саму нарусову победим? Интересна, а скока у нас еще таких нарусовых?
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5 час.

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