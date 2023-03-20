Блогер Саша Коновалова сравнила отдых «все включено» на курортах Турции и Египта

Турция и Египет являются наиболее популярными иностранными направлениями для отдыха среди россиян. О различиях между курортами в своем блоге рассказала российский блогер Саша Коновалова, передает Lenta.
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