"Объединённые силы союзников освободили концлагерь Освенцим 27 января 1945 года" — говорится в заявлении главы Еврокомиссии фон дер ЛяйенВ западной прессе союзниками все года называют США, Британию, Канаду и т.
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