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ТАСС

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Командир Саян: снайпер за боевую задачу поражает до 10 гексакоптеров ВСУ

Командир Саян: снайпер за боевую задачу поражает до 10 гексакоптеров ВСУ

КУРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки "Север" за боевую задачу может уничтожить до 10 гексакоптеров ВСУ в Сумской области.

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