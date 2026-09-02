КУРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки "Север" за боевую задачу может уничтожить до 10 гексакоптеров ВСУ в Сумской области.
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