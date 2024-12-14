Ночью враг атаковал пять регионов России, сообщили в Минобороны. Силы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских БПЛА: по 12 дронов уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, 7 сбито над Брянской областью, 5 — над территорией Орловской области и 1 — над акваторией Азовского моря.