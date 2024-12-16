Врач назвал помогающее сохранить молодость новогоднее блюдо

Врач Тяжельников: холодец укрепляет кости и помогает сохранить молодость Холодец укрепляет кости и позитивно влияет на упругость кожи, сохраняя молодость, а также помогает снижать похмельный синдром за счет содержащегося в нем глицина.
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