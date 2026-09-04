Авторынок России в августе: наметилась корректировка[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Начиная с февраля российский авторынок демонстрировал уверенный рост: например, в июне было продано 116 276 автомобилей, а в июле — 122 092 машины.
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