Бена Аффлека раскритиковали за пластику: «Илон Маск или Джерри Сайнфелд?»

Пользователи сети посмеялись над голливудской звездой Бен Аффлек побывал на на шоу Тома Брэди: появление актера стало неожиданным для зрителей, однако внимание их быстро переключилось с выступления на обсуждение внешности кинозвезды.
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