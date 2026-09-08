Прокуратура просит оставить в силе семилетний срок экс-супругу Лерчек Чекалину

Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор в отношении бывшего супруга Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) Артёма Чекалина, осужденного на семь лет за совершение незаконных операций на сумму более 250 млн рублей.
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