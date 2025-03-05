Крымчанин попался на хранении каннабиса в морозильнике

Оперативники МВД Крыма в ходе обыска в доме 53–летнего жителя Советского района в морозильной камере холодильника обнаружили пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, имеющим специфический запах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии