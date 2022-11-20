Турецкие войска «достали» авторов и исполнителей стамбульского теракта даже за границей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал провести воздушную операцию в Ираке и Сирии после возвращения с саммита «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали.
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