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Турецкие войска «достали» авторов и исполнителей стамбульского теракта даже за границей

Турецкие войска «достали» авторов и исполнителей стамбульского теракта даже за границей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал провести воздушную операцию в Ираке и Сирии после возвращения с саммита «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали.

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