Юрий Ильинов

Армия России приступила к завершающей фазе окружения Кураховской группировки ВСУ Российские войска продолжают активные наступательные действия на Кураховском направлении. После освобождения накануне от ВСУ села Константинопольское юго-западнее Курахово и развития успехов ВС РФ к северу от этого города, началась изоляция района боевых действий. То есть российская армия незамедлительно приступила к завершающей фазе по окружению Кураховской группировки украинских сил. В этот же день ВКС России уничтожили мост через реку Волчья между селом Константинополь (находится западнее Курахово и его не надо путать с селом Константинопольское) и селом Андреевка, расположенном севернее. Это место, где сходятся пути снабжения и эвакуации (логистические маршруты) ВСУ на Кураховском направлении. На кадрах объективного контроля показано, как это происходило. https://vkvideo.ru/video-31371206_456276803 Утром 21 декабря штурмовые подразделения окончательно зачистили от ВСУ село Успеновка, находящееся южнее Курахово. Таким образом, российская армия успешно завершила ликвидацию местного небольшого «мешка», в котором находилось несколько сел вдоль реки Сухие Ялы. Основная часть города Курахово уже также находится под контролем ВС РФ и ВСУ выдавливаются в западном направлении. Противник цепляется за промзону, но чем дольше он это делает, тем меньше шансов, что ему удастся уйти живым. Все дело в том, что большой «мешок» неотвратимо сжимается, а телепорт человечество еще не изобрело. Российские войска давят на Дачное с севера и на упомянутый Констонтинополь с юга. Важнейший в этой местности мост уничтожен, трасса Н-15 под плотным огневым контролем ВС РФ. Развязка близка.