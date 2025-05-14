Пиар-менеджер Шунина: «По профессионализму и преданности клубу Антон в топ-3 вратарей в истории России»

Неделю назад экс-вратарь «Динамо» объявил о завершении игровой карьеры. — Как вы оцениваете роль Антона в истории российского футбола? Можно ли включить его в тройку лучших вратарей в истории России? — Рейтинги пусть составляют эксперты и болельщики.