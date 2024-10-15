В Тамбовской области стартует Неделя Китая

Неделя Китая пройдет с 15 по 19 октября в Тамбовской области. Она нацелена на укрепление связей в гуманитарной сфере, установлению более тесных контактов между учреждениями образования и культуры с партнерами из КНР.
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