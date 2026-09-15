Собянин: Начался новый набор в проект «Профессиональное обучение без границ»

Стартовал набор школьников на участие в новом сезоне проекта «Профессиональное обучение без границ». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собянин: Продолжи...
- СТ Сотрудники ГКУ «М...
- Собянин отказался...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым