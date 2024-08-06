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Владивостокский стриптизер: «Во время вечеринки может вернуться муж» (18+)

Владивостокский стриптизер: «Во время вечеринки может вернуться муж» (18+)

18+ Во Владивостоке мужской стриптиз менее востребован, чем женский, но спрос все же есть. Профессиональный исполнитель эротического танца с 15-летним стажем Родион Шелофаст рассказал в интервью корреспонденту PRIMPRESS о том, какую цену приходится платить стриптизеру, чтобы быть звездой вечера.

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