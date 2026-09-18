Как удалить пятна на обивке дивана

Пятна на обивке дивана почистить не так просто. Однако, воспользовавшись одним неожиданным средством, у вас получится добиться идеальной чистоты — обивка будет как новенькая! Распылите на пятно средство для мытья окон (любое).
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