Под Орлом в поле сгорел трактор

В Залегощенском районе Орловской области прямо в поле сгорел трактор. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о происшествии в селе Красное поступило на телефон дежурного в 15:37.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии