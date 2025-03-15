В станице Филоновской только что завершились мероприятия по подъёму затонувшей "Нивы" со дна реки Бузулук, в результате вчерашней погони полицейских за 38-летним жителем района.
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В станице Филоновской только что завершились мероприятия по подъёму затонувшей "Нивы" со дна реки Бузулук, в результате вчерашней погони полицейских за 38-летним жителем района.