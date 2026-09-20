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Силкин о «Динамо»: «Скептически воспринял возвращение Шварца. То, что вижу сейчас, радует, но надолго их не хватит. К чемпионству не готовы»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что «Динамо» не станет победителем Альфа-Банк РПЛ в сезоне–2026/27.

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