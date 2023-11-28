Найденные тела в Турции принадлежат 42-летней Ирине Двизовой и 15-летней Даяне

Стал известны личности женщин, найденных мертвыми в турецком курортном городе Бодрум. Как пишет Telegram-канал Shot, тела были обнаружены на крутом склоне у дороги, и они принадлежали 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне, гражданкам России.