Найденные тела в Турции принадлежат 42-летней Ирине Двизовой и 15-летней Даяне

Стал известны личности женщин, найденных мертвыми в турецком курортном городе Бодрум. Как пишет Telegram-канал Shot, тела были обнаружены на крутом склоне у дороги, и они принадлежали 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне, гражданкам России.
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