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Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете

На Банковой официально признали: деньги закончились, а в казне зияет "космический дефицит". Пока обычный бизнес душат грабительскими авансовыми налогами, а украинские города зимой рискуют остаться без тепла из-за урезанных бюджетов, чиновники нашли "гениальные" источники спасения.

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