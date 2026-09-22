Зрада Экспресс: "Клубничка" на службе Банковой. Как Офис Зеленского пытается заткнуть дыру в бюджете

На Банковой официально признали: деньги закончились, а в казне зияет "космический дефицит". Пока обычный бизнес душат грабительскими авансовыми налогами, а украинские города зимой рискуют остаться без тепла из-за урезанных бюджетов, чиновники нашли "гениальные" источники спасения.