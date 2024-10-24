Американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда: Потратил всего 2 доллара

Неизвестный американец сорвал джекпот на 478 миллионов долларов, потратив на билет всего два.Одна из самых известных в Штатах лотерей Powerball сообщила, что неизвестный гражданин США (его имя по его желанию так и может остаться в тайне) выиграл джекпот.