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Американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда: Потратил всего 2 доллара

Американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда: Потратил всего 2 доллара

Неизвестный американец сорвал джекпот на 478 миллионов долларов, потратив на билет всего два.Одна из самых известных в Штатах лотерей Powerball сообщила, что неизвестный гражданин США (его имя по его желанию так и может остаться в тайне) выиграл джекпот.

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