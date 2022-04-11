Ростовчане определили судьбу брошенных автомобилей миссии ОБСЕ

Тема с брошенными джипами появилась в группе в ВК "Это Ростов". Автор поста отметил, что автомобили по-прежнему находятся на многоуровневой парковке поблизости с главным железнодорожным вокзалом и нет никакой ясности, что с ними будет в будущем.