Царьград

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Ростовчане определили судьбу брошенных автомобилей миссии ОБСЕ

Ростовчане определили судьбу брошенных автомобилей миссии ОБСЕ

Тема с брошенными джипами появилась в группе в ВК "Это Ростов". Автор поста отметил, что автомобили по-прежнему находятся на многоуровневой парковке поблизости с главным железнодорожным вокзалом и нет никакой ясности, что с ними будет в будущем.

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